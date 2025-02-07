شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلى.. شلبي وزيزو والجزيري فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالجمعة، 07 فبراير 2025 10:30 ص
يلتقى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع نظيره الاسماعيلى ، مساء اليوم، في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى الممتاز دورى نايل nile.
مباراة الزمالك والإسماعيلى واحدة من أهم مواجهات الكرة المصرية عبر التاريخ، سواء فى بطولة الدوري العام أو كأس مصر، ومن الصعب توقع نتيجتها إلا بعد صافرة نهاية اللقاء، فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة اللقاءات السابقة.
ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيل مكوناً من:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: أحمد فتوح، وأحمد حسام، وحسام عبد المجيد، وأحمد محمود
خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد السيد، وناصر ماهر
خط الهجوم: مصطفى شلبي، وسيف الدين الجزيري، وأحمد مصطفى زيزو.
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز