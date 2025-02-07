شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلى.. شلبي وزيزو والجزيري فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع نظيره الاسماعيلى ، مساء اليوم، في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى الممتاز دورى نايل nile.

مباراة الزمالك والإسماعيلى واحدة من أهم مواجهات الكرة المصرية عبر التاريخ، سواء فى بطولة الدوري العام أو كأس مصر، ومن الصعب توقع نتيجتها إلا بعد صافرة نهاية اللقاء، فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة اللقاءات السابقة.