دوري أن بي آيه: مافريكس يثأر من سلتيكس وإدواردز قياسي

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : ثأر دالاس مافريكس في أول زيارة له إلى بوسطن منذ خسارته أمام سلتيكس في نهائي الموسم الماضي، من مضيفه وفاز عليه 127 120 الخميس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وتألق كلاي طومسون في صفوف الفائز بتسجيله 25 نقطة، منها 23 في الشوط الأول، على وقع صفقة التبادل المدوية التي أرسلت زميله النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش إلى لوس أنجليس ليكرز مقابل سلوك نجم الأخير أنتوني ديفيس الاتجاه المعاكس.

ومرة جديدة لم يشارك ديفيس مع فريقه الجديد بسبب تعافيه من اصابة في عضلات البطن تعرض لها قبل انتقاله من ليكرز.

وبرز لاعبو الاحتياط في مافريكس وتقدمهم سبنسر دينويدي بتسجيله 22 نقطة، ما عوض غياب الثنائي بي دجاي واشنطن وديريك لايفلي.

ووسع مافريكس تقدمه إلى 27 نقطة في الربع الأخير، بعدما قرر جو مازولا مدرب سلتيكس سحب لاعبيه الاساسيين من الملعب.

وتقدّم جايلن براون قائمة أفضل المسجلين في صفوف الخاسر مع 25 نقطة، فيما ساهم بايتون بريتشارد من على مقاعد البدلاء بـ 21 نقطة وجايسون تايتوم واللاتفي كريستابس بورزينغيس بـ 17 نقطة لكل منهما.

في مينيسوتا، سجل النجم أنتوني إدواردز 41 نقطة وقاد فريقه تمبروولفز للفوز على هيوستن روكتس 127 114.

ودوّن إدواردز غداة تسجيله 49 نقطة في فوز فريقه على شيكاغو بولز 127 108، اسمه في سجل الأرقام القياسية لتمبروولفز بعدما بات صاحب أكثر عدد من المباريات برصيد 40 نقطة أو أكثر (14 مباراة)، متخطيا الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز.

ونجح ابن الـ 23 عاما في تسجيل 5 رميات ثلاثية وبات ايضا أصغر لاعب في الدوري يصل إلى 1000 ثلاثية في مسيرته، متجاوزا دونتشيتش الذي حقق هذا الإنجاز عن 24 عاما و286 يوما.

وحقق الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات (2021 و2022 و2024)، ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) للمرة الـ 24 هذا الموسم مع 28 نقطة و10 متابعات و12 تمريرة حاسمة، وذلك رغم غيابه عن الربع الاخير في الفوز الخامس تواليا لفريقه دنفر ناغتس والذي جاء على حساب أورلاندو ماجيك 112 90.