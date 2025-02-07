شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بلاي أوف ربع نهائي دوري سيدات الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الأولي لبلاي أوف دور الثمانية لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025.

وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من: الشمس مع وادي دجلة وسموحة مع سبورتنج والمقاولون مع الأهلي ودلفي مع الزمالك، فيما تقام الجولة الثانية غدا السبت.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر يوم 12 فبراير الجاري موعدا لإجراء قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس مصر للرجال و السيدات للموسم المحلي 2024-2025 .

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، على إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للسيدات للموسم المحلى 2023- 2024 يومى الجمعة والسبت 14 و15 فبراير بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بدون جمهور.

ينطلق الدور قبل النهائى يوم 14 فبراير بمواجهتى الزمالك مع سبورتنج 6 مساءً والأهلى مع الشمس 8 مساءً، على أن يقام النهائى ولقاء تحديد صاحب البرونزية فى اليوم التالى بنفس التوقيت.