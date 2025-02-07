شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن الطوارئ اليوم وغدا استعدادا لغلق باب القيد الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، حالة الطوارئ اليوم الجمعة وغدا السبت، استعدادا لغلق القيد الشتوي الذى انطلق من بداية يناير الماضي.

وفي وقت سابق، قرر مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، حتى نهاية موعد القيد الشتوي، المقرر انتهاؤه يوم 8 فبراير المقبل، وذلك تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها.



وتتسابق أندية الدوري المصري على إنهاء الصفقات الشتوية خلال الساعات المقبلة، وذلك قبل غلق باب القيد المحلي، والمقرر له غدا السبت 8 فبراير.

وكان الاتحاد الأفريقي قرر، في وقت سابق، مد فترة القيد الثانية لتنتهي 28 فبراير الجاري، بدلاً من الموعد السابق والذي كان مقرراً له 31 يناير الماضي، لإتاحة الفرصة للأندية المشاركة في البطولات القارية لتدعيم صفوفها.

وقال بيان الكاف، "اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارًا بتمديد الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي حتى 28 فبراير 2025".