شكرا لقرائتكم خبر عن فيروز أبو الخير وسلمى هاني تتأهلان لربع نهائي بطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثنائي المصري سلمى هاني وفيروز أبو الخير إلى الدور ربع النهائي ببطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 5 إلى 10 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وجاءت نتائج المصريات في دور الـ16 كالتالي:

فوز فيروز أبو الخير على سلمى الطيب بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-8, 11-2.

فوز سلمى هاني على ماري ستيفانوني بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-13, 11-8, 11-6.

هزيمة منه حامد أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-0, 11-0, 11-5.

هزيمة هنا رمضان أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-6, 11-4.

وشهدت البطولة مشاركة 8 لاعبات من مصر وهن: هنا رمضان، هنا معتز، سلمى الطيب، كنزي أيمن، مريم متولي، منه حامد، سلمى هاني، فيروز أبو الخير.

وانسحبت بطلة العالم والمصنفة الأولى عالميا نوران جوهر من منافسات بطولة سينسيناتي، بسبب الإصابة.

وانتقلت المصنفة الرابعة عالميا الأمريكية أوليفيا ويفر إلى المركز الأول في القرعة، بعد انسحاب نوران جوهر، بينما انتقلت المصنفة الثانية الأمريكية أماندا صبحي إلى المركز الثاني في التصنيف لكنها ستكون في النصف العلوي من القرعة.