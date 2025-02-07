شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى رحيل صلاح مصيلحي مؤسس الكرة فى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الجمعة 7 فبراير الذكرى السنوية الرابعة لرحيل صلاح مصيلحي مؤسس النشاط الرياضي وكرة القدم بنادي إنبى.

ويعد مصيلحي أول من قام بتجميع أول فريق كرة قدم يضم في صفوفه العديد من لاعبي الدوري الممتاز والقسم الأول والثاني، وصاحب فكرة المشاركة في دوري الأندية بعد إشهار نادي إنبي وحصل معه الفريق علي العديد من البطولات في دوري الشركات ودوري قطاع البترول، وكذلك دوري الأندية القسم الثاني والثالث.

ويعد مصيلحى صانع النجوم في إنبى حيث أخرج العديد منهم وعلى رأسهم، خالد متولي، حسين أمين، طارق عبد الله، وكان مصيلحى بمثابة الأب الروحى للاعبين، وكان محبوباً فى الوسط الرياضى.