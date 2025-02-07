شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الإسماعيلي فى الجولة 12 من الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الزمالك والإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن الفوز وانتزاع الثلاث نقاط خاصة بعد خسارة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز وهزيمة الدراويش أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى لقاءين وخسر 3 مواجهات بين يخوض الإسماعيلي اللقاء محتلاً المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من 11 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل مثلهم بينما خسر 5 مواجهات.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار الأيام المقبلة بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الإسماعيلى، لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الوسط: محمد شحاتة – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر (محمدالسيد)،خط الدفاع: حسام عبد المجيد – أحمد حسام (مصطفى الزناري) – عمر جابر – أحمد فتوح، خط الهجوم: زيزو – شلبي – سيف الجزيري.

على الجانب الأخر يخوض الإسماعيلى المباراة وعينه على الثلاث نقاط بهدف تحسين موقفه فى جدول ترتيب الدوري المصري، خاصة أنه فى حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفاري الأبيض سيتحسن موقف الفريق فى الدوري.

ويخطط حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلى لتحقيق فوز ينهى حالة التوتر بين الجماهير والابتعاد عن دائرة الهبوط حيث حذر المدرب لاعبيه من خطورة استمرار نزيف النقاط فى الدوري ، وحرص خلال الساعات الماضية على دراسة مباريات الزمالك ليضع يديه على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته اليوم.

ومن المتوقع أن يخوض الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من حارس مرمى: أحمد عادل

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد نصر، حاتم سكر،الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، ايريك تراورى، مروان حمدى،الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي.