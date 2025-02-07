شكرا لقرائتكم خبر عن علي أبو العينين يتأهل لنصف نهائي بطولة موتور سيتي لرجال الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري علي أبو العينين إلى نصف نهائي بطولة موتور سيتي لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها مدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية، خلال الفترة بين 4 إلى 9 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 82 ألف دولار، ما يضعها ضمن فئة البطولات الفضية.

وفاز علي أبو العينين في الدور ربع النهائي على مواطنه محمد الشربيني بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 11-3, 11-2, 11-2.

من ناحية أخرى، توجت البطلة المصرية الصاعدة فيروز أبو الخير ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، التي استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 29 يناير إلى 3 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وفازت فيروز أبو الخير على مواطنتها ندى عباس في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-9, 12-10.

وكان الثنائي المصري، علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة للسيدات، توجا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، والتي استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31 يناير الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثاني أعلى فئة ببطولات الاسكواش.