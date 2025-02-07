شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة التجديد للاعبيه بعد إغلاق قائمة الأجانب بقيد معلول والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة رحلة تجديد عقود لاعبي الفريق التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري، في مقدمتهم محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، وهناك لاعبين أخرين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري وهم أكرم توفيق والحارس الشاب حمزة علاء ، ويأتي قرار حسم التجديد للثلاثي ، الشناوي وربيعة وياسر إبراهيم بعد الإنتهاء من ملف الأجانب في ميركاتو الشتاء الذي يُسدل السار عليه 8 فبراير محلياً و28 فبراير أفريقياً ، حيث تقرر قيد التونسي علي معلول نجم الفريق في القائمة المحلية والأفريقية، ليكون الأجنبي الخامس بالقائمة مع الثلاثي المغربي، أشرف داري ويحيى عطية الله وأشرف بن شرقي والسلوفيني جراديشار.

وقال مصدر في الأهلي ، أن الشناوي سيكون أول لاعب يتم حسم مستقبله بالتجديد له حيث أوشكت الأمور على النهاية ببقاء الحارس الدولي ضمن صفوف الفريق لحاجة الفريق لجهوده سواء على الصعيد الفني أو كقائد للفريق ، ووأضح المصدر أن الأهلي سيحسم ملف التجديد للثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة بعد الإنتهاء من ملف الشناوي.

وشدد المصدر على أن النادي أغلق باب التفاوض مع أكرم توفيق بعدما رفض اللاعب العرض المُقدم من النادي وفضّل الرحيل لنادي الشمال القطري الذي قدّم له مليون و100 ألأف دولار سنوياً فيما عرض الأهلي 18 مليون جنيه في الموسم ، ورفض مسئولو القلعة الحمراء رفع المقابل المالي ليوقّع أكرم توفيق للنادي القطري مطلع يناير الماضي مُستغلاً أحقيته في التوقيع لأي نادً دون الرجوع للأهلي حسب لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لذا أغلق الأهلي باب التفاوض مع اللاعب ، أما حمزة علاء فلايزال موقفه غامضاً من التجديد هو الأخر بسبب رغبة الحارس في الحصول على فرصة المشاركة بإنتظام وهو ما لا يحدث في الأهلي بسبب إعتماد الجهاز الفني على الثنائي ، محمد الشناوي ومصطفى شوبير في الدفاع عن عرين الفريق بشكل منتظم، لذا ينوي حمزة علاء الرحيل نهاية الموسم الجاري مُستغلاً إنتهاء عقده وتلقيه عروض من أندية كثيرة محلية أبرزها من بيراميدز.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الكرو بالأهلي اليوم ،الجمعة، الإستعداد لمباراة غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز حيث أغلق الجهاز الفني ملف مباراة بتروجت التي أقيمت أمس بإستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري ويبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني مع معاونيه تجهيز الفريق معنوياً وفنياً لمباراة المحلة التي تُعد واحدة من المباريات الصعبة للفريق هذا الموسم ، ويعالج المدير الفني أخطاء الفريق التي ظهرت خلال لقاء بتروجت أمس في مران اليوم الذي سيكون استشفائي للمجموعة الأساسية التي شاركت في اللقاء وبدني للبدلاء والذين لم يتواجدوا في القائمة.

على الصعيد ذاته ، يخضع عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي لفحص طبي خلال مران اليوم ، الجمعة، من أجل تحديد موقفه من مباراة غزل المحلة الثلاثاء المقبل في الدوري بعدما غاب عن مباراة بتروجت أمس للإصابة حيث استبعده الجهاز الفني بسبب شعور اللاعب بآلام خفيفة في العضلة الخلفية وفضّل الجهاز استبعاده خوفا من تفاقم الإصابة وسيُحدد الفحص الطبي مصير اللاعب من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية اليوم.