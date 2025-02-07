شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصطدم بـ بيراميدز في صراع "الانتصار للأقوى" على شط الإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره سموحة في المباراة التي تجمعهما في الرابعة عصر اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى ، في لقاء سيكون صعب على الفريقان، خاصة وإن سموحة حقق الفوز في المباراة الماضية على سيراميكا بهدف دون رد، فيما حقق بيراميدز الفوز على الزمالك بنتيجة 3 – 0 وهو ما يجعلها مباراة قوية بين الفريقين.

سموحة يدخل المباراة محتلاً المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في 4 وتعادل في 2، وخسر 5، فيما يحتل بيراميدز قمة جدول الدورى برصيد 24 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 3 وخسر 1.

بيراميدز يعتلي صدارة الدوري في الوقت الراهن برصيد 24 نقكة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف ويبحث العودة من الإسكندرية بنقاط المباراة الثلاث لتأمين القمة وعدم التفريط فيها، ومواصلة عروضه القوية في الدوري هذا الموسم، والتشبث بأمل المنافسة على اللقب حتى الآمتار الأخيرة من عمر المسابقة.

فيما يبحث سموحة تحقيق نتيجة إيجابية بحثا عن حصد مركز متقدم في جدول الدوري، حيث يتواجد في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة، ويرغب في الدخول ضمن التسعة الأوائل بجدول المسابقة