شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي يحدد مصير عمر كمال من تدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

يخضع عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي لفحص طبي خلال مران اليوم، الجمعة، من أجل تحديد موقفه من مباراة غزل المحلة الثلاثاء المقبل في الدوري بعدما غاب عن مباراة بتروجت أمس للإصابة، حيث استبعده الجهاز الفني بسبب شعور اللاعب بآلام خفيفة في العضلة الخلفية وفضّل الجهاز استبعاده خوفا من تفاقم الإصابة وسيُحدد الفحص الطبي مصير اللاعب من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية اليوم.

وأكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى أغلق ملف الصفقات الجديدة بعد قيد على معلول فى القائمة المحلية والأفريقية للفريق، خلال الساعات الماضية.

وقال شوبير فى برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر أثير أون سبورت إف إم، الأهلى قيد على معلول فى قائمته المحلية والأفريقية، وانتهى كل شىء، وقصة أن الأهلى لديه صفقة جديدة فهى صفقة على معلول، وقصة أن الأهلى يفاوض لاعبين أجانب فهذه القصة انتهت.

وأضاف شوبير، "القصة انتهت وخلاص الملف اتقفل، وهذا ميركاتو قوى للأهلى"، وأشار أن الأهلى ضم كل من محمود تريزيجيه، وجاريشارد، وأحمد رضا، وبن شرقى، وعودة على معلول، ومصطفى العش، جميعهم أسماء ثقيلة داخل النادى الأهلى.

وكشف شوبير تطورات إصابات لاعبى الأهلى، حيث قال إن يحيى عطية الله خلع النظارة الشمسية التي كان يرتديها بسبب الكسر الذى يعانى منه في عظمة الوجه، إلا أنه يتم تجهيزه من خلال مراحل البرنامج التأهيلى، حيث لديه وقت للعودة للمشاركة.

وفيما يخص وسام أبو على وطاهر محمد طاهر وأشرف دارى فنترك لهم المباراة المقبلة قائلا: "نعدى لهم ماتش المحلة وبعدين هنلاقى معظم المصابين موجودين باستثناء الإصابات الكبيرة مثل كريم فؤاد".

كان التونسى على معلول، نجم النادى الأهلى، أعلن استمراره فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية، لينهى الجدل حول مصيره بعد تعرضه لإصابة منذ فترة.