شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية من دوري محترفي اليد للمنافسة على اللقب والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الجولة الأولي بالمرحلة الثانية من دورى محترفى كرة اليد للمنافسة علي اللقب للموسم المحلى 2024-2025 ، وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ،الزمالك مع الزهور و الأهلي مع هليوبوليس والبنك الأهلي مع سموحة وسبورتنج مع طلائع الجيش .

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك و المحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .

يعتلى فريق الزمالك صدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد برصيد 39 نقطة بعد الفوز فى جميع لقاءاته المؤجلة مؤخرًا، يليه الأهلى ثانيا برصيد 36 نقطة بالخسارة فى مباراة وحيدة من الـ 13 جولة.