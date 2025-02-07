الامارات | اعتزال أسطورة ريال مدريد.. مارسيلو يودع الملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع نجم ريال مدريد السابق، الأسطورة البرازيلي مارسيلو، حداً لمسيرته الاحترافية، وذلك بعمر 36 عاماً.

نشر الظهير البرازيلي مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أمام ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال مارسيلو في الفيديو: "حبي لكرة القدم بدأ من جدي، وأراد أن أكون لاعباً محترفاً، وفعل كل شيء ممكن لحدوث ذلك".

وأردف: "بعمر 18 عاماً، طرق ريال مدريد بابي، ووصلت إلى هنا، والآن يمكنني أن أقولها بفخر: أنا مدريدي حقيقي".

واستطرد: "هنا إلى جانب زوجتي، أسست عائلتي.. 16 موسماً، 25 لقباً، 5 دوري أبطال، وأحد القادة، والعديد من الليالي الساحرة في البرنابيو، يا لها من رحلة".

وأضاف: "ريال مدريد ناد فريد، والانتماء له شعور مذهل".

وعن تمثيله منتخب البرازيل، قال: "اللعب لبلدي منذ فئات الشباب، كان شرفاً لي، وفي ذاكرتي، سأظل أعتز بالميداليتين الأولمبيتين وكأس القارات".

وعن عودته إلى نادي فلومينينسي، قال: "كانت تلك العودة ردا للدين للنادي الذي أعطاني الكثير، ومساعدته على الفوز بـ3 ألقاب، منها كأس ليبرتادوريس، وترك إرث للأجيال الجديدة في استاد مارسيلو فييرا".

واختتم: "مسيرتي في كرة القدم تنتهي هنا، لكن مازال لدي الكثير لأقدامه للعبة"، مع ظهور نجله في نهاية المقطع، في إشارة لامتداد إرثه في الملاعب عبر ابنه الأكبر.