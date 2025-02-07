الامارات | رئيس "الليغا" يهاجم ريال مدريد: لقد فقدوا عقولهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس رابطة "الليغا" خابيير تيباس، أن الرابطة ستقدم شكوى ضد ريال مدريد بسبب رسالة احتجاج على التحكيم، معتبراً أنه "يسير ضد الجميع ويريد الإضرار بالمسابقة"، وأن النادي المدريدي "فقد عقله".

وأعلن تيباس رفع شكوى ضد ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، خلال تصريحات أدلى بها في ختام اجتماع حضره ممثلو "الليغا" واللجنة الفنية للحكام والاتحاد الإسباني لكرة القدم وجميع الأندية باستثناء الريال الذي لم يشأ المشاركة.

وأضاف رئيس "الليغا" "سنتقدم بشكوى ضد النادي الذي بعث بالرسالة، إلى مجلس الإدارة، ندرس الأمر من الناحية القانونية، لأنه من الواضح أن هذا النوع من البيانات لا يمكن قبوله، نظراً لوجود قدر كبير من التزييف في نفس الرسالة، والحقيقة أنهم يريدون التأثير على أشياء لا يجوز فيها ذلك، لم يعد بوسعهم سوى فعل ذلك، لقد فقدوا عقولهم".

بالمثل، تطرق تيباس إلى ما نشره أتلتيكو مدريد عبر منصات التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء حين وصف تصرفات ريال مدريد بـ"مدعاة للسخرية"، متهماً "الميرينغي" بخلق أجواء متوترة.

وتابع "ما يشعل الأجواء قبل "الديربي" هي رهانات مسبقة، من يزيد سخونة المباريات هي قناة (ريال مدريد) التلفزيونية، من يصف الحكام بالفساد هي قناة الريال، من يقول بإن الدوري موجّه هو قناة (ريال مدريد)، ما بدر من أتلتيكو مدريد هو سخرية، لا يمكنني توصيفه بشكل آخر".

وعن غياب الريال عن الاجتماع، علّق تيباس "هم يقفون في وجه الجميع، هذه هي الحقيقة، ريال مدريد يريد الإضرار بالمسابقة، وليس فقط بالحكام، اختلقوا رواية يلعبون فيها دور الضحية وكانت نتيجتها هي البيان الذي أصدروه مؤخراً، يتبنون فكر الضحية والواقع ليس كذلك".

كما استبعد رئيس "الليغا" حدوث مصالحة مع ريال مدريد وفلورنتينو بيريز، مؤكداً "لا اعتقد أن هناك طريقة لتصفية الأجواء، يرغب رئيس الريال دائماً في إثبات أنه على حق، وأن نجثو على ركبتنا أمام مكاتب (إيه سي إس)- شركة فلورنتينو بيريز- قائلين له: نعتذر منك يا فلورنتينو، لقد أنقذت كرة القدم ولم نكن ندري ذلك حتى بعثت برسالتك".