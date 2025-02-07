الامارات | حكم ينزف الدماء بسبب إلغاء هدف في الدوري الأرجنتيني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت مباراة جودوي كروز وتاليريس في الدوري الأرجنتيني في الشوط الأول بسبب اعتداء على أحد حكام المباراة في إستاد فيكتور أنطونيو ليغروتاجلي.

وتم استهداف الحكم المساعد، دييغو مارتين، بواسطة مقذوف صلب أثناء توجهه للعودة إلى الملعب بعد استراحة الشوط الأول، مما أدى إلى إصابته بجرح بالجبهة ليتوجه بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج بعدما نزف الدماء من وجهه.

وأكد الحكم يؤيل فالكون بيريز، أثناء مغادرته الملعب، أنه "لا يمكن الاستمرار في المباراة بعد هذا الاعتداء، فليس هناك إمكانية لاستكمالها، لا يمكننا أن نتعرض للإيذاء في حدث رياضي، نحن في عام 2025، ولا ينبغي أن يحدث هذا".

وأكد الحكم يؤيل فالكون بيريز، أثناء مغادرته الملعب، أنه "لا يمكن الاستمرار في المباراة بعد هذا الاعتداء، فليس هناك إمكانية لاستكمالها، لا يمكننا أن نتعرض للإيذاء في حدث رياضي، نحن في عام 2025، ولا ينبغي أن يحدث هذا".

وأشار أليخاندرو تشابيني، رئيس نادي جودوي كروز، في تصريحاته لقناة إسبن الأرجنتينية، إلى أن "هذه أشياء تخرج عن نطاق سيطرتنا، شخص غير منضبط أصاب الحكم المساعد، هذا الأمر لا يتوافق مع رياضة كرة القدم.

وتجدر الإشارة إلى أن الاعتداء جاء نتيجة لإلغاء هدف فريق جودوي كروز الذي أُعلن عنه في الشوط الأول بداعي التسلل، حيث تم إلغاء هدف اللاعب فيرناندز بواسطة الحكم المساعد.