شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والإسماعيلى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع نظيره الاسماعيلى في إطار الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى الممتاز دورى نايل nile.

نرصد في السطور التالية كل ماتريد معرفته عن المباراة ..

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى

يلتقى الزمالك مع الاسماعيلى في السابعة من مساء اليوم في ستاد السلام ، تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الزمالك والاسماعيلى في جدول الدورى

يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 11مباراة ، حقق الفوز في 6 وتعادل في اثنان وخسر في 3 مباريات، بينما يقع الاسماعيلى في المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة ، بعد أن فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وخسر في 5 مواجهات

التشكيل المتوقع للزمالك امام الاسماعيلى

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الوسط: محمد شحاتة – نبيل عماد دونجا – محمد السيد، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – أحمد حسام – عمر جابر – أحمد فتوح، خط الهجوم: زيزو – شلبي – سيف الجزيري.

غيابات الزمالك امام الاسماعيلى

ويدخل الزمالك المباراة غائبا عن صفوفه عدة لاعبين على رأسهم محمود الونش، مصطفى الزنارى، ناصر ماهر، أحمد حمدى، المثلوثى،عبد الله السعيد، بالإضافة إلى ناصر منسى للايقاف.

ومازال الغموض يسيطر على موقف مصطفى الزنارى وناصر ماهر من حيث المشاركة أو عدمه خاصة وأن اللاعبان جاهزان من الناحية الطبية، ويتبقى قرار جروس الفني

بديل عبد الله السعيد أمام الاسماعيلى

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على بديل عبد الله السعيد فى مباراة الإسماعيلى، وينوي جروس الدفع بمحمد السيد فى التشكيل الأساسى لتعويض غياب عبد السعيد المحتمل عن مباراة الإسماعيلى، حيث ما زال اللاعب يواصل البرنامج التأهيلي فى القلعة البيضاء لمعاناته من آلام أسفل الظهر.