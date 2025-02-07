شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لأرسين فينجر اليوم باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمراً صحفياً في الحادية عشر من صباح اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر بمناسبة زيارة أرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم للقاهرة ، يلتقي خلاله مع وسائل الإعلام المختلفة.

يقام المؤتمر بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الذي وجه الدعوة لفينجر لزيارة القاهرة لإطلاق شارة البدء في مشروع اكتشاف المواهب وتنميتها بمصر تحت إشراف الاتحاد الدولي.

في سياق مغاير ، تتسابق أندية الدوري المصري على إنهاء الصفقات الشتوية خلال الساعات المقبلة، وذلك قبل غلق باب القيد المحلي، والمقرر له السبت المقبل 8 فبراير، حيث يتبقى 48 ساعة فقط على انتهاء فترة القيد الشتوي.

وكان الاتحاد الأفريقي قرر في وقت سابق، مد فترة القيد الثانية لتنتهى 28 فبراير الجارى، بدلاً من الموعد السابق والذى كان مقرراً له 31 يناير الماضي، لإتاحة الفرصة للأندية المشاركة في البطولات القارية لتدعيم صفوفها.

وقال بيان الكاف، "اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارًا بتمديد الموعد النهائى لتسجيل اللاعبين فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي حتى 28 فبراير 2025".