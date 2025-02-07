شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستضيف الجونة اليوم بحثا عن استمرار الانتصارات في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الجمعة، فريق الجونة على استاد جهاز الرياضة العسكرى، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دورى nile.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث حقق الطلائع الفوز على الإسماعيلى في الجولة الماضية بنتيجة 2 – 1، فيما خسر الجونة من الحرس بهدف دون رد في نفس الجولة.

يسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق الطلائع، إلى تحقيق الفوز الثانى على التوالي والتقدم أكثر في جدول الترتيب، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الثلاث نقاط، محذرا من انتفاضة الجونة بعد النتائج السيئة التي يحققها.

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر في ترتيب دورى nile برصيد 15 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات.

في المقابل، طالب علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، لاعبيه بضرورة وقف نزيف النقاط والنتائج السيئة التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة والخروج من المركز الأخير الذى يتواجد النادى فيه، وحذر اللاعبين من إهدار الفرص السهلة والأخطاء الدفاعية.

ويحتل الجونة المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط، جمعها من 11 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات.