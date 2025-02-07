شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يبحث مواصلة عروضه القوية أمام إنبي "الجريح" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق حرس الحدود نظيره إنبي في الرابعة عصر اليوم، الجمعة، على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري، في مباراة يبحث خلالها فريق الحرس على استغلال عامل الأرض وتحقيق الفوز على الفريق البترولى واقتناص ثلاث نقاط مهمة، بعد الفوز في الجولة الماضية على الجونة بهدف دون رد، فيما يرغب فريق إنبى في تعويض الهزيمة الماضية من البنك الأهلى بهدف دون رد.

يدخل حرس الحدود المباراة محتلاً المركز الثامن برصيد 15 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في 4 وتعادل في 3 وخسر 4، فيما يحتل فريق إنبى المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 4، وخسر 6.

وجدد أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى الثقة فى محمد إسماعيل المدير الفني للفريق رغم تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، وكان أخرها الخسارة أمام البنك الأهلي بهدف دون رد فى الجولة الماضية.

وعرض محمد إسماعيل الاعتذار على أيمن الشريعى عن تولى القيادة الفنية لنادى إنبى إلا أن الأخير رفضها وأكد له على ثقته ودعمه الكامل فى قيادة الفريق البترولى إلى برالأمان، بداية من مباراة حرس الحدود المقبلة.

من جانبه طالب محمد إسماعيل لاعبيه بضرورة غلق صفحة البنك الأهلي من أجل التركيز فى مباراة حرس الحدود المقرر لها اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".