شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام غزل المحلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالأهلي اليوم ،الجمعة، الإستعداد لمباراة غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز حيث أغلق الجهاز الفني ملف مباراة بتروجت التي أقيمت أمس بإستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني مع معاونيه تجهيز الفريق معنوياً وفنياً لمباراة المحلة التي تُعد واحدة من المباريات الصعبة للفريق هذا الموسم ، ويعالج المدير الفني أخطاء الفريق التي ظهرت خلال لقاء بتروجت أمس في مران اليوم الذي سيكون استشفائي للمجموعة الأساسية التي شاركت في اللقاء وبدني للبدلاء والذين لم يتواجدوا في القائمة.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام غزل المحلة في الدوري

يلعب الأهلي مع غزل المحلة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وغزل المحلة فى الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويخضع المغربي أشرف داري، مدافع الأهلي، لفحص طبي عقب مباراة فريقه أمام بتروجت أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري، لتحديد تطورات إصابته التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية.

ويحدد الفحص الطبي موقف أشرف داري من نزول التدريبات الجماعية قبل مباراة غزل المحلة القادمة يوم الثلاثاء المقبل، أو تأجيل انتظامه في التدريبات الجماعية لحين الانتهاء من مباراة المحلة.