شكرا لقرائتكم خبر عن غدا السبت بوساكا بالقاهرة للمرة الخامسة فى تاريخه لحضور معسكر الحكام والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - السويسرى مسيمو بوساكا المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا "يزور القاهرة غدا تطوير التحكيم الذى يقام بالهدف ويستمر لمة 48 ساعة يأتي هذا في أطار سياسة الاتحاد لتطوير المستدامة من خلال ورش عمل مكثفة تحت إشراف مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " لوضع ضربة البداية للتطويرالشامل على جميع المستويات أبرزها الفني والإداري الى جانب منظومة التحكيم المصري وهذا ما يسعى له مجلس إدارة اتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني ابوريدة منذ أن تولى المسئولية في ديسمبر الماضى تعد زيارة السويسرى مسيمو بوساكا الى القاهرة هي الخامسة في تاريخه حيث سابق وحضر الى القاهرة فى 4 مناسبات هى .

الأولى - قاد تحكيميا نصف نهائي كاس مصر موسم 2007 / 2008

في موسم 2007 / 2008 لإدارة مباراة الأهلي والإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر

أدارالقمة 105 موسم 2009 – 2010

ثم عاد مرة ثانية للقاهرة فأدار القمة 105 بين الأهلي والزمالك بالجولة الـ27 للدوري موسم 2009 –2010 وأنتهت بتعادل الفريقين 3/3 .

مؤتمر الـفيفا بالقاهرة اكتوبر2014

بينما كان الظهور الـ3 لـ" بوساكا " بمصر في أكتوبر 2014 في مؤتمر الـ"فيفا" الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لتقييم مونديال 2014 بالبرازيل وخلال

هذا المؤتمرأجرى الخليج 365 حوارا مع بوساكا حول خطة الــ "فيفا "للتطوير التحكيم في البطولات القارية والدولية .

قبل تجربة الحكم الخامس بالدورى 2017

في مارس 2017 وجه كلا من هاني ابوريدة وعصام عبد الفتاح رئيس وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة آنذاك الدعوة لبوساكا لحضور فعاليات معسكر الحكام

الذى أقيم بالهدف في الفترة من 21 الى 30 مارس وتولى بوساكا تدريب الحكم تجربة الحكم الخامس بعد اعتماده من الجبلاية لتطبيقها فى مسابقة الدوري .