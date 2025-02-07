شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الجمعة، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري، والتي تقام في الرابعة مساء غداً السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري تأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، عقب الفوز على وادي دجلة في دور الـ 32 بهدف نظيف سجله خالد الغندور لاعب الفريق البورسعيدي، ليضرب موعداً في ثمن النهائي مع البنك الأهلي.

وتعادل المصري في الجولة الماضية من الدوري أمام زد بهدف لمثله، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، وحصد المصري 19 نقطة خلال البطولة، بعدما خاض 11 جولة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 أخرى وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.

تأكد غياب الجزائري عبد الرحيم دغموم، صانع ألعاب النادي المصري، عن المشاركة مع فريقه فى المباراة المقبلة بالدوري أمام الاتحاد السكندري، والتي من المقرر أن تجمع الفريقين السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.

جاء ذلك بعد حصول الجزائري على الإنذار الثالث خلال مشاركته مع المصري أمام زد، في مباراة الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

وتلقى دغموم إنذاراً أمام الزمالك فى الجولة الثالثة من الدوري، والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف، فيما تلقى البطاقة الصفراء الثانية أمام بتروجت في الجولة التاسعة، والتي انتهت بفوز بتروجت بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتلقى الإنذار الثالث في مواجهة زد.