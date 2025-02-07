كأس إسبانيا: برشلونة وسوسييداد يكملان عقد نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أكمل برشلونة وريال سوسيداد عقد الفرق المتأهلة الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم بفوز الاول على مضيفه فالنسيا بخماسية نظيفة بينها هاتريك للمهاجم السابق للاخير فيران توريس، والثاني على ضيفه أوساسونا 2 0 الخميس في ربع النهائي.

ولحق برشلونة وريال سوسييداد بقطبي العاصمة أتلتيكو مدريد وريال مدريد اللذين تأهلا بفوز الأول الكبير على ضيفه وجاره خيتافي بخماسية نظيفة الثلاثاء في افتتاح الدور ربع النهائي، والثاني الصعب على مضيفه وجاره ليغانيس 3 2.

في المباراة الأولى، فرض المهاجم السابق لفالنسيا الدولي توريس نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية في الدقائق الثالثة و17 و30، وأضاف فيران لوبيس الهدف الثالث (23) ولاكين جمال الخامس (59).

وبكر برشلونة، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (31) آخرها عام 2021، بالتسجيل عبر توريس عندما تلقى كرة خلف الدفاع من المدافع أليخاندرو بالدي فتابعها من مسافة قريبة على يسار الحارس المقدوني الشمالي ستولي ديميترييفسكي (3).

وأضاف توريس الذي دافع عن ألوان فالنسيا في الفترة بين 2017 و2020 سجل خلالها 9 اهداف في 97 مباراة قبل الانتقال الى مانشستر سيتي لمدة موسمين ومنه الى برشلونة في كانون الأول/ديسمبر 2021، الهدف الثاني مستغلا كرة مرتدة من القائم الايسر اثر تسديدة قوية للجناح لامين جمال من مسافة قريبة فتابعها بيمناه داخل المرمى (18).

وأضاف لوبيس الهدف الثالث عندما تلقى كرة خلف الدفاع من بيدري فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة مراوغا الحارس ديميترييفسكي قبل ان يتابعها داخل المرمى الخالي (23).

وانقذ الحارس الدولي البولندي السابق فويتشيخ شتشيزني مرماه من هدف لأصحاب الأرض بابعاده تسديدة قوية لبيبيلو من مشارفة المنطقة الى ركنية لم تثمر (24).

وحقق توريس الهاتريك عندما تلقى كرة من القائد الجناح الدولي برازيلي رافينيا عند مشارف المنطقة فهيأها لنفسه وسددها قوية زاحفة على يمين الحارس ديميترييفسكي (30).

وحرم القائم الأيمن جمال من هز الشباك اثر تسديدة قوية من داخل المنطقة (53).

ونجح جمال في هز الشباك بعد ست دقائق بتسديدة زاحفة بيسراه ارتطمت بقدم أحد المدافعين وخدعت الحارس ديميترييفسكي (59).

وعاد برشلونة الى ملعب "ميستايا" بعدما تغلب عليه 2 1 بثنائية لمهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المرحلة الأولى من الدوري في 17 آب/أغسطس الماضي، ثم جدد الفريق الكاتالوني فوزه على فالنسيا، صاحب ثمانية ألقاب آخرها عام 2019، قبل عشرة أيام عندما أكرم وفادته 7 1.

وفي الثانية، حسم ريال سوسييداد نتيجة المباراة في نصف الساعة الأولى بتسجيله الهدفين عبر أندر بارينيتشيا (21) وبرايس منديس (31) اثر تمريرتين حاسمتين من القائد ميكل أويارسابال.

وتلقى أوساسونا ضربة موجعة مبكرة بطرد مدافعه أليخاندرو كاتينا في الدقيقة 35.