موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى فى الدورى

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لواجهة نظيره الاسماعيلى في إطار الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى الممتاز دورى nile.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى

ويلتقى الزمالك مع الاسماعيلى في السابعة من مساء اليوم في ستاد السلام ، ضمن مباريات الأسبوع الثانى عشر من بطولة الدورى، حيث تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موقف الزمالك والاسماعيلى فى جدول الدورى

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 11مباراة، حقق الفوز في 6 وتعادل في اثنان وخسر في 3 مباريات، بينما يقع الاسماعيلى في المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة ، بعد أن فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وخسر في 5 مواجهات

واستقر السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على بديل عبد الله السعيد فى مباراة الإسماعيلى، وينوي جروس الدفع بمحمد السيد فى التشكيل الأساسى لتعويض غياب عبد السعيد المحتمل عن مباراة الإسماعيلى، حيث ما زال اللاعب يواصل البرنامج التأهيلي فى القلعة البيضاء لمعاناته من آلام أسفل الظهر.