شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما يقترب من الدورى الإماراتى بعد تلقيه عرضا قبل 24 ساعة من غلق القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى يوسف أوباما، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عرضا من أحد أندية الدورى الإماراتى قبل 24 ساعة من غلق باب الانتقالات الشتوية.

وتدرس إدارة نادى بيراميدز فى الساعات المقبلة العرض قبل البت فيه بشكل نهائى سواء بالموافقة على رحيل اللاعب، أو رفض العرض والتمسك باستمرار أوباما مع الفريق فى المرحلة المقبلة.

وكان عمرو بسيونى، مدير التعاقدات بنادى بيراميدز، أكد أن عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق غير مطروح تماما فكرة الاستغناء عنه من جانب النادى، سواء بالإعارة أو البيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح بسيونى فى تصريحات صحفية أن نادى بيراميدز موقفه واضح تماما وهو عدم التفريط فى خدمات أى لاعب من القوام الأساسى للفريق، فى ظل ارتباطات بيراميدز العديدة هذا الموسم، وحاجته لجميع اللاعبين من أجل المنافسة على 4 بطولات يشارك بها.

وشدد مدير التعاقدات على أن عبد الرحمن مجدى واحد من العناصر الأساسية والمهمة فى نادى بيراميدز، ولا يمكن الاستغناء عنه بأى حال من الأحوال، فى ظل حاجة النادى لجهوده، ولا للتفريط فى خدمات أى لاعب فى الوقت الحالى، للحفاظ على مسيرة بيراميدز والمنافسة للفوز فى جميع البطولات.