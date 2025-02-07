شكرا لقرائتكم خبر عن بوساكا يحاضر 60 حكما فى معسكر الهدف لتطوير التحكيم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 60 حكما ومساعدا وبعض من حكام الـVAR فى ورشة عمل تطوير التحكيم التى تقام غدا السبت بالهدف، فى حضور السويسرى مسيمو بوساكا المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحاضر الدولي أوسكار لوبيز، وتستمر فعاليات الورشة حتى مساء بعد غد الأحد.

وأكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، أن اتحاد الكرة الحالي برئاسة هاني أبوريدة يبذل جهدا كبيرا لدعم ومساندة منظومة التحكيم منذ أن تولوا المسئولية فى ديسمبر الماضي.

وأضاف وجيه في تصريحات خاصة لــ"الخليج 365" أن فعاليات الورشة الفنية تبدأ بمحاضرة افتتاح فى العاشرة والنصف صباحا بحضورهاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وبوساكا، والمحاضر الدولي وأوسكار لوبيز، وبحضور أعضاء اللجنة عزب حجاج وهشام صلاح، وفهيم عمر وجهاد جريشة وسيد مراد ومهند ديبا، وتمت الدعوة لرئيس اللجنة الأسبق عصام عبد الفتاح.

وتابع وجيه أن برنامج المعسكر الذى يستمر لمدة 48 ساعة سيبدأ عقب محاضرالافتتاح بمحاضرات نظرية، بينما الفترة المسائية ستكون للتطبيقات العملية بالملعب لمدة ساعتين.

قال وجيه إن اليوم الثانى من فعاليات الورشة سيكون للمحاضرات النظرية، وعرض حالات فيديو تسيت وأوفسيت تيست إلى جانب بعض من الحالات التي شهدت جدلا كبيرا بتدخل الـVAR، وأيضا مناقشة ومراجعة بروتوكول الـVAR خلال فعاليات الورشة، ثم محاضرة الختام التى ستقام مساء بعد غد الأحد.

يأتى هذا فى إطار خطة الاتحاد المصري لكرة القدم لتطويرمنظومة كرة القدم بحضوركوكبة من أبرز خبراء كرة القدم في العالم على رأسهم في الفرنسي آرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وأنطونيو بافلو مسئول التطوير بالفيفا، إلى جانب الثنائي ماسيمو بوساكا، وأوسكار لوبيز.