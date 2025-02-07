شكرا لقرائتكم خبر عن علي أبو العينين يواجه محمد الشربيني بربع نهائي موتور سيتي لرجال الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة موتور سيتي لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها مدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية، خلال الفترة بين 4 إلى 8 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار، ما يضعها ضمن فئة البطولات الفضية.

وكان الثنائي المصري، علي أبو العينين ويحيى النوساني، تأهلا إلى هذا الدور عقب تخطي دور الـ 16، وشهدت البطولة مشاركة 3 لاعبين من مصر وهم، علي أبو العينين، يحيى النوساني، ومحمد الشربيني.

ومن المقرر أن يلتقي علي أبو العينين مع محمد الشربيني في ربع النهائي، لتضمن مصر مقعداً في الدور المقبل.

من ناحية أخرى، توجت البطلة المصرية الصاعدة فيروز أبو الخير ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، التي استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 29 يناير إلى 3 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وفازت فيروز أبو الخير على مواطنتها ندى عباس في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-9, 12-10.

وكان الثنائي المصري، علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة للسيدات، توجا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، والتي استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31 يناير الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثاني أعلى فئة ببطولات الاسكواش.