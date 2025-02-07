شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انضمام صلاح مصدق لتدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ينضم المغربي صلاح مصدق إلى تدريبات الزمالك عقب مباراة الإسماعيلى المقرر لها اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويخوض اللاعب تدريبات خاصة في الجيم اليوم الجمعة بعد وصوله إلى القاهرة،بالأمس الخميس لإتمام انتقاله إلى القلعة البيضاء.

واتفق الزمالك مع صلاح مصدق على التوقيع لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، مقابل 750 ألف دولار، يحصل على 100 ألف دولار عند التعاقد، وفى الموسم الثانى 300 الف، والموسم التالى 350 ألف دولار.

وجهّز مسئولو الزمالك عقود صلاح مصدق التي يقوم بالتوقيع عليها بشكل رسمي في الوقت الحالي، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب وناديه.

فى سياق متصل ما زالت اللجنة الاستشارية بنادى الزمالك والتي تضم أحمد حسام ميدو، حازم إمام، هيثم فاروق، محمد أبو العلا ونادر السيد نجوم الفريق السابقين،تكثف البحث والتفاوض من أجل التعاقد مع صفقتين أجنبيتين قبل غلق باب الانتقالات الشتوية المقرر له يوم السبت المقبل.