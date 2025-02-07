الامارات | فوز صعب لفريق الإمارات على الحبتور في كأس دبي الذهبية للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الإمارات للبولو، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فوزاً صعباً وثميناً على منافسه التقليدي فريق الحبتور «حامل اللقب»، بنتيجة 12 هدفاً مقابل 10 أهداف، في اليوم الافتتاحي لبطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2025، التي تستمر حتى 22 الجاري بمشاركة ستة فرق وبهانديكاب 20 «جول».

فوز فريق الإمارات لم يكن سهلاً أو مفروشاً بالورود، بل جاء بعد مباراة قوية ومثيرة تأرجح فيها التقدم بين الفريقين، بسبب تقارب مستوى أداء اللاعبين في المباراة التي شهدت ثماني حالات تعادل، ولم يتم حسمها إلا في الـ90 ثانية الأخيرة، التي نجح خلالها فريق الإمارات في استغلال خطأين (ضربتان جزائيتان) تباعاً ليخطف الفوز، وبذلك يودع في حسابه الذهبي نقطتين ثمينتين، فيما يتطلع فريق الحبتور إلى الفوز في مباراته المقبلة على فريق الذئاب ليعوض هذه الخسارة.

وفي مباراة ثانية، قاد بانيللو فريق ذئاب دبي للفوز على فريق بنجاش، فقد أحرز وحده الأهداف الـ10 لفريقه، ليخرج «ذئاب دبي» فائزاً بـ10 أهداف مقابل تسعة أهداف.