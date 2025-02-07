الامارات | العروبة والجزيرة.. مواجهة لتصحيح المسار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، صوب استاد دبا، الذي يستضيف مواجهة العروبة والجزيرة في لقاء حاسم ضمن الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ويدخل الفريقان المواجهة تحت ضغوط تعثرهما في الجولة الماضية، ففي حين خسر العروبة أمام النصر (1-2)، تكبّد الجزيرة هزيمة مفاجئة أمام بني ياس (صفر-1)، وهو ما يجعل لقاء اليوم تحت شعار «الانتصار لتصحيح المسار».

ويعيش العروبة أوضاعاً صعبة للغاية، إذ يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط بعد 14 جولة، ولم يتمكن من تحقيق الفوز سوى في مباراة وحيدة، بينما خسر 13 مواجهة، وهو ما يعكس حجم المعاناة الكبيرة التي يواجهها منذ انطلاق الموسم، ويجعله يخوض لقاء اليوم بخيار وحيد هو الانتصار، إذا ما أراد الإبقاء على آماله في البقاء بالدوري وتجنب الدخول في حسابات معقدة تهدد مستقبله في المسابقة.

ويحتاج العروبة إلى تحسين أدائه الدفاعي، الذي تسبب في خسارته العديد من النقاط، إذ يُعدّ صاحب أضعف خط دفاع في البطولة باستقباله 38 هدفاً، إلى جانب كونه صاحب أضعف خط هجوم بإحرازه تسعة أهداف فقط، ما يجعله مطالباً باستغلال جميع الفرص الهجومية التي يحصل عليها.

وعلى الجانب الآخر، لا تبدو الأمور مثالية أيضاً بالنسبة لفريق الجزيرة، الذي يدخل المباراة برصيد 21 نقطة في المركز السادس، ويبحث عن تحقيق الفوز من أجل العودة إلى المراكز المتقدمة، وتعزيز حظوظه في سباق المنافسة على اللقب، ويدرك «فخر أبوظبي» أن أي تعثر جديد سيُضعف من فرصه في التقدم أكثر على سلم الترتيب، ما يجعل الانتصار اليوم ضرورة مُلحّة لاستعادة الثقة والبقاء قريباً من مربع المنافسة.

. العروبة في المركز الأخير بثلاث نقاط، والجزيرة سادساً بـ21 نقطة.