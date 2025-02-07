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الامارات | السوبر الإماراتي - البحريني لكرة اليد يجمع الشارقة والنجمة غداً

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  • الامارات | السوبر الإماراتي - البحريني لكرة اليد يجمع الشارقة والنجمة غداً 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام غداً مباراة السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد في نسختها السابعة، التي تجمع فريق الشارقة مع نظيره النجمة البحريني، في صالة «مدينة خليفة » بالبحرين، في الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، وتعد البطولة حدثاً رياضياً مميزاً بين الإمارات والبحرين، منذ انطلاقته في نسخته الأولى عام 2017، واستمراريته طوال السنوات الماضية وصولاً إلى النسخة السابعة، ويعدّ الشارقة الفريق الإماراتي الوحيد الذي شارك في هذه المناسبة حتى الآن منذ تأسيسها، وبلغت مشاركاته فيها ست مرات، وتوج خلالها باللقب مرتين، يليه فريق النجمة البحريني بخمس مشاركات وتوج باللقب أربع مرات.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، ناصر الحمادي، أن فريق الشارقة قد تأهل للمشاركة في هذه النسخة من البطولة، كونه وصيفاً لكأس السوبر الإماراتي للموسم 2024-2025، إذ خسر اللقب أمام شباب الأهلي خلال المباراة التي أقيمت في 21 ديسمبر 2024، وبحسب اللائحة الفنية للسوبر الإماراتي، تم اختيار شباب الأهلي للمشاركة في كأس السوبر السعودي المزمعة إقامتها في أبريل المقبل بالإمارات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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