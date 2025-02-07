الامارات | آمنة المهيري وسلطان الكندي يحملان علم الإمارات في افتتاح «ألعاب آسيا الشتوية»  

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتتح في الساعة الرابعة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، فعاليات النسخة التاسعة من دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، التي تستضيفها مدينة هاربين الصينية، حتى 14 فبراير الجاري، بمشاركة 1500 رياضي ورياضية من 34 لجنة أولمبية آسيوية، يتنافسون في ست رياضات، بواقع 11 تخصصاً، و64 حدثاً، 32 منها على الجليد في هاربين، و32 على الثلج في يابولي.

ويحمل علم الإمارات في حفل افتتاح الدورة كلّ من آمنة المهيري، لاعبة التزلج على اللوح (السنوبورد)، وسلطان الكندي لاعب التزلج الحر، حيث تم تقسيم حفل الافتتاح إلى ثلاثة فصول تحت شعار «حلم الشتاء، الحب بين آسيا».

وتشارك الإمارات في الدورة بسبعة رياضيين (بواقع ستة لاعبين ولاعبة واحدة) يخوضون غمار المنافسات في ثلاث رياضات متنوعة، هي التزلج المتعرج، والتزلج الحر، والتزلج على اللوح (سنوبورد).

وخاض لاعبو منتخبنا الوطني مرانهم الأول، أمس، عقب وصولهم إلى هاربين، وسط أجواء شديدة البرودة، حيث بلغت دراجة الحرارة 24 تحت الصفر خلال النهار، بهدف الاعتياد على أماكن المنافسات، والتأقلم سريعاً استعداداً لخوض غمار الحدث القاري.

وأكد مدرب منتخب الإمارات للتزلج على الجليد، محمد آيت مولاي، أن اللاعبين استفادوا من المشاركة في المعسكر بجورجيا، الذي استهدف إجراء التدريبات تحت ثلاثة ظروف مختلفة؛ تضمنت التدريب تحت أشعة الشمس، والضباب، وسقوط الجليد استعداداً لخوض المنافسات في جميع الأحوال الجوية، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين قاموا بتنفيذ الخطط الموضوعة مسبقاً والجوانب التدريبية خلال المعسكر.

وأضاف محمد آيت مولاي أن اللاعبة آمنة المهيري قد أنهت كذلك استعداداتها في معسكر أوروبي للوقوف على جاهزيتها الفنية، إضافة إلى اللاعب أليكس استريدج، الذي اختتم معسكره في إيطاليا وشارك خلالها في بطولة رسمية، إذ تأتي كل هذه الخطوات في إطار سعي الوفد المشارك إلى المنافسة مع نخبة اللاعبين الآسيويين في هذا الحدث.

من جانبه، أكد الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، فارس المطوّع، أن مشاركة وفد الإمارات في الألعاب الآسيوية الشتوية، للمرة الأولى؛ تعكس مدى ازدهار وتطور الرياضات الشتوية في الدولة، وتعزز مكانتها وحضورها ضمن قائمة الدول صاحبة المستويات المتميزة في هذا الجانب، بما يتماشى مع رؤية وأهداف اللجنة الأولمبية الوطنية في تعزيز مفهوم المنافسة الرياضية في جميع المحافل على كل الصعد.

وأشار المطوّع إلى أهمية التنوع في المشاركات الرياضية مع تحقيق الإنجاز فيها، والمضي قدماً في مسيرة تمثيل الوطن بكل كفاءة وفاعلية من أجل ترك بصمة إيجابية عن رياضة الإمارات، وترجمة دعم القيادة الرشيدة لهذا القطاع المهم إلى نجاحات ملموسة على أرض الواقع.

وأشاد الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة من اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية لتحقيق الأهداف المنشودة والتركيز على جعل هذا النوع من الألعاب أكثر استدامة وفاعلية، من خلال تكوين قاعدة واسعة من اللاعبين وتطوير قدراتهم، وترسيخ مكانة الدولة في هذه الرياضات، بما يبرز نجاح أبناء الوطن، ويعكس قوة إرادتهم وعزيمتهم، على الرغم من طبيعة الدولة المناخية التي لم تشكّل تحدياً أمامهم للتألق والتميز في الألعاب الشتوية بصورة عامة.

التزلج على اللوح

يخوض حميد الأنصاري، السبت، منافسات التزلج على اللوح (سنوبورد) بمسابقة الرجال بمشاركة 19 لاعباً من 11 دولة آسيوية، فيما تشارك لاعبتنا آمنة المهيري في منافسات التزلج على اللوح للسيدات بمشاركة تسع لاعبات من خمس دول.

بروفة حفل افتتاح

انتهت آخر بروفة كاملة العناصر لحفل افتتاح الدورة في هاربين، إذ تم اختبار العمليات الكاملة لعروض الإحماء والاحتفالات والعروض الفنية والبث التلفزيوني وغيرها من الحلقات، وشارك أكثر من 8000 متفرج في البروفة، وتم تقسيم حفل الافتتاح إلى ثلاثة فصول، تحت شعار «حلم الشتاء، الحب بين آسيا».