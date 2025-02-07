الامارات | العربي أكثر أندية «الهواة» إبراماً للصفقات في الانتقالات الشتوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي العربي مع ثمانية لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، استعداداً لخوض منافسات الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى، الذي تنطلق منافساته بعد غدٍ، إذ سيخوض العربي مباراة قوية مع مستضيفه يونايتد.

ويعد العربي الأكثر تعاقداً مع اللاعبين الجدد بين أندية الدرجة الأولى، حيث تعاقد مع ثلاثة مدافعين ولاعبين اثنين في خط الوسط وثلاثة مهاجمين.

ويعد التعاقد مع المدافع البرازيلي، جويلهيرم جيسوس، قادماً من دبا الحصن من التعاقدات المهمة، إضافة إلى المدافع خلفان النوبي، والمدافع المصري عبدالرحمن ضرغام، وهما من دبا الفجيرة، ولاعب الوسط السوري محمد عنز، والبرازيلي جوسي اولتون قادماً من الدوري البرتغالي، والأردني فارس غطاشة قادماً من الدوري البحريني، واللبناني علاء محمد القادم من نادي «غلف يونايتد»، والغاني فاروق محمد قادماً من خورفكان.

ويحتل العربي المركز الثاني برصيد 27 نقطة، خلفاً للمتصدر الفجيرة بـ29 نقطة.

بدوره، أكد مدير فريق العربي، محمود البلوشي، أن التعاقدات الجديدة هدفها تعزيز تقديم المردود الفني الجيد الذي يمهد للاستمرار في بناء الفريق، والمنافسة على بطاقة التأهل إلى دوري المحترفين، مشدداً على أن اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم يتمتعون بمواصفات فنية جيدة، والتعاقدات الجديدة مع لاعبين بمستويات فنية تخدم خطط المدرب البحريني عيسى الحمداني، وتهدف لمردود أفضل، سواء على مستوى الأداء أو النتائج.

وقال البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «مجلس إدارة النادي والجهازان الفني والإداري للفريق الأول راضون عن النتائج التي حققها الفريق في الدور الأول للدوري، وحصاد 27 نقطة لم يأتِ من فراغ، بل حصيلة أداء تدريبي مميز ومستويات فنية جيدة لجميع اللاعبين».

وأكد البلوشي أن الخسارة من الفجيرة والتعادل مع الظفرة في آخر مباراتين تصادفت مع فترة الانتقالات الشتوية، لذلك تأثر الفريق بسبب غياب الانسجام الكافي بين اللاعبين، وتابع: «الفريق يسير بخطوات ثابتة في عملية البناء، وهو الهدف الذي تم الإعلان عنه بداية الموسم، ووجود الفريق في المركز الثاني يعكس النجاح في الإعداد وترجمة الخطط الفنية».

وختم البوشي بالتأكيد على أن «الجهاز الفني يعمل على تجهيز الفريق لكل مباراة بما تستحقه، وأن المنافسة على الصعود لدوري المحترفين هدف جميع من في النادي، ولكن الهدف الأساسي للنادي هو مواصلة بناء الفريق، وتقديم مباريات مميزة».