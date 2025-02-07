الامارات | 110 خيول تتنافس في الأمسية الـ 11 لكرنفال سباقات دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار «ميدان» العالمي، اليوم، الأمسية الـ11 ضمن كرنفال سباقات دبي في نسخته الحالية، حيث تتضمن المنافسات ثمانية سباقات متنوّعة بمشاركة نخبة من الخيول المحلية والعالمية، يبلغ عددها 110 خيول، تتنافس على مجموع جوائز قدره 1.95 مليون درهم.

ويحظى الشوطان الثالث والخامس بأهمية خاصة، حيث يُقام سباق «دبي تروفي» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، بمشاركة تسعة خيول بعمر ثلاث سنوات، تتنافس على جوائز تبلغ 350 ألف درهم.

أمّا السباق الخامس، «لورد جليترز هانديكاب»، فيمتد لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، ويشهد مشاركة 16 خيلاً ضمن تصنيف هانديكاب (90-110) للخيول بعمر ثلاث سنوات فما فوق، بجوائز تبلغ 350 ألف درهم. ويفتح الشوط الثاني، الممتد لمسافة 1600 متر على المضمار الترابي، الباب أمام الخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فما فوق، حيث تخوض 16 خيلاً المنافسة على جوائز تصل إلى 110 آلاف درهم.

أمّا ختام الأمسية، فيشهد سباقين بارزين، الأول هو الشوط السابع، المخصص للخيول الأصيلة على المضمار الرملي لمسافة 2000 متر، ضمن تصنيف هانديكاب (85-105) لعمر ثلاث سنوات فما فوق، بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على جوائز تصل إلى 300 ألف درهم، بينما يمتد الشوط الثامن لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي، ضمن تصنيف هانديكاب (85-105)، حيث تتنافس 10 خيول على جوائز بقيمة 300 ألف درهم.