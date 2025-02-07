الامارات | عباس: الفجيرة ترسم خريطة الطريق لشباب الكاراتيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق الدوري العالمي لشباب الكاراتيه في الفجيرة، يوم 20 الجاري ولمدة أربعة أيام، في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة قياسية من عدد اللاعبين واللاعبات وكذلك الدول.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي المدير الفني لبطولة الفجيرة، محمد عباس، أن النسخة الجديدة ستكون استثنائية.

وقال في تصريحات صحافية: «بطولة الفجيرة تسهم كثيراً في رسم خريطة الطريق لمستقبل هذه الفئة السنية، وتزرع في نفوس اللاعبين الصغار مزيداً من الثقة وتكوين الشخصية، وهي مؤشر كبير لما سيكون عليه اللاعب، وهي من ضمن خطة الاتحاد الدولي».