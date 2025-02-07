الامارات | بوعصيبة نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، منصور بوعصيبة، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي خلال الفترة الانتخابية 2025-2029، كما تم اختياره نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الذي أقيم، أمس، على هامش البطولة الآسيوية للطريق المقامة في تايلاند، من السابع إلى 16 فبراير الجاري، وأكد بوعصيبة، عقب الاجتماع، سعادته بثقة الاتحاد الآسيوي، مشيراً إلى أن ذلك يعكس النجاح الكبير للدراجات الإماراتية خلال الفترة الماضية والوصول الدائم إلى منصات التتويج، وأكد أن هذا الوجود سيخدم الدراجات الإماراتية من خلال عمل الشراكات مع الاتحادات الآسيوية لخدمة المنتخبات الوطنية.