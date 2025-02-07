بطولة إيطاليا: فيورنتينا يهزم إنتر ويحرمه من اللحاق بنابولي الى الصدارة

الرياص - اسماء السيد - روما : أسدى فيورنتينا خدمة كبيرة لنابولي عندما حرم إنتر حامل اللقب من اللحاق به الى الصدارة بالفوز عليه 3 0 في مباراة من المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم استكملت مجرياتها بعد ان توقفت قبل شهرين لدى تعرض لاعب الأول إدواردو بوفي لعارض صحي.

وسجل الاهداف الثلاثة لوكاس رانييري (59) ومويز كين (64 و89).

وبقي نابولي مبتعدا في الصدارة بفارق 3 نقاط عن إنتر الذي مني بخسارته الثانية هذا الموسم (54 مقابل 51)، في حين رفع فيورنتينا رصيده الى 42 نقطة وارتقى الى المركز الرابع المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفارق الاهداف أمام لاتسيو.

وكانت المباراة توقفت قبل نحو شهرين وتحديدا في الأول من كانون الأول/ديسمبر إثر عارض صحي تعرض له بوفي الذي اغمي عليه ونقل الى المستشفى.

وتوقفت المباراة حينها في الدقيقة 17 واستكملت اليوم من هذه الدقيقة بالذات.

وظن إنتر انه افتتح التسجيل عندما استغل البرازيلي كارلوس أوغوستو كرة من زميله اليساندرو باستوني وسدد داخل الشباك (30)، لكن الحكم ألغاه بداعي تسلل صاحب الهدف بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد (في أي آر).

ورد فيورنتينا من خلال أخطر هجمة له عندما سدد مهاجمه كين كرة قوية انقذها حارس إنتر الدولي السويسري يان سومر بقدمه قبل ان تجتاز خط المرمى (34).

وافتتح رانييري التسجيل لفيورنتينا مطلع الشوط الثاني مستغلا ركلة ركنية (59) مسجلا باكورة اهدافه هذا الموسم، قبل ان يضيف كين الثاني من كرة رأسية عند القائم الثاني (64).

ورمى مدرب إنتر سيموني اينزاغي بكل اوراقه الهجومية في محاولة لتعديل النتيجة لكن دفاع فيورنتينا صمد حتى النهاية.

وحسم فيورنتينا النتيجة نهائيا في صالحه عندما أضاف كين هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

ورفع كين رصيده الى 15 هدفا في الدوري هذا الموسم وبات يتخلف بفارق هدف واحد عن متصدر الترتيب مهاجم اتالانتا ماتيو ريتيغي.