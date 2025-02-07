كأس الرابطة: ليفربول يصعق توتنهام برباعية ويلحق بنيوكاسل الى النهائي

الرياص - اسماء السيد - لندن : لحق ليفربول حامل اللقب بنيوكاسل الى المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه توتنهام 4 0 الخميس في اياب الدور نصف النهائي.

وقلب ليفربول بالتالي خسارته 0 1 ذهابا وبلغ المباراة النهائية للمرة الخامسة عشرة حيث يلتقي نيوكاسل الفائز على أرسنال 2 0 ايابا الاربعاء على غرار الذهاب، في 16 اذار/مارس على ملعب ويمبلي.

وسجل الهولندي كودي خاكبو (34) والمصري محمد صلاح (51 من ركلة جزاء) والمجري دومينيك سوبوسلاي (75) والهولندي الآخر فيرجيل فان دايك (80) الاهداف الاربعة لليفربول.

وأشرك المدرب الاسترالي توتنهام أنج بوستيكوغلو مدافعه النمسوي الجديد كيفن دانسو المنضم اليه في الأيام الأخيرة من لنس الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوية، في حين جلس الوافد الاخر المهاجم الفرنسي ماتيس تيل القادم من بايرن ميونيخ الالماني على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لكنه حصل على فرصته بسرعة اواخر الشوط الاول اثر اصابة البرازيلي ريشارليسون.

وكانت الفرصة الاولى لصلاح بين يدي حارس توتنهام التشيكي الشاب انتونين كينسكي (6)، ثم أخرى للأوروغوياني داروين نونييس (27).

وسجل سوبوسلاي هدفا اثر كرة أمامية متقنة من صلاح لكنه الغي بداعي التسلل (29).

ونجح ليفربول في التقدم عندما مرر صلاح كرة بخارج قدمه داخل المنطقة مرت من امام الجميع وتهيأت امام خاكبو الذي سددها داخل المرمى(34).

والهدف هو الخامس لخابكو في هذه المسابقة هذا الموسم.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني اثر اعاقة حارس مرمى توتنهام كينسكي لنونييس داخل المنطقة فانبرى لها صلاح وسددها قوية في الزاوية اليمنى العليا (51).

وهو الهدف الـ26 لصلاح في 34 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وسدد الهولندي الآخر راين خرافنبرخ كرة قوية من خارج المنطقة ارتدت من القائم (74).

وحسم ليفربول النتيجة بعد لعبة مشتركة رائعة وصلت فيها الكرة الى سوبوسلاي داخل المنطقة فسددها زاحفة داخل الشباك مسجلا الهدف الثالث لفريقه (75).

واختتم القائد فان دايك مهرجان الاهداف بتسجيله الهدف الرابع مستغلا ركلة ركنية فارتقى فوق الجميع وتابعها في الشباك (80).