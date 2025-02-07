شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ16 بطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فجر اليوم الجمعة، منافسات دور الـ16 ببطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 5 إلى 10 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وتأهل الثلاثي المصري، هنا رمضان، سلمى الطيب ومنه حامد، إلى هذا الدور عقب تخطي الدور التمهيدي، لتضمن مصر 5 مقاعد في ثمن النهائي بوجود سلمى هاني وفيروز أبو الخير واللتان تشاركان في البطولة بداية من هذا الدور.

وتأتى مباريات المصريات في دور الـ 16 كالتالي:

- هنا رمضان والأمريكية أماندا صبحي

- سلمى هاني والأمريكية ماري ستيفانوني

- فيروز أبو الخير وسلمى الطيب

- منه حامد والأمريكية أوليفيا ويفر

وشهدت البطولة مشاركة 8 لاعبات من مصر وهن: هنا رمضان، هنا معتز، سلمى الطيب، كنزي أيمن، مريم متولي، منه حامد، سلمى هاني، فيروز أبو الخير.

وانسحبت بطلة العالم والمصنفة الأولى عالميا نوران جوهر من منافسات بطولة سينسيناتي، بسبب الإصابة.

وانتقلت المصنفة الرابعة عالميا الأمريكية أوليفيا ويفر إلى المركز الأول في القرعة، بعد انسحاب نوران جوهر، بينما انتقلت المصنفة الثانية الأمريكية أماندا صبحي إلى المركز الثاني في التصنيف لكنها ستكون في النصف العلوي من القرعة.