شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 7 – 2 – 2025 في دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الجمعة، 4 مواجهات نارية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة دورى nile، حيث يحل حرس الحدود ضيفًا على إنبى، ويستضيف فريق سموحة نظيره بيراميدز، وطلائع الجيش ضد الجونة، والزمالك يصطدم مع الإسماعيلى.

موعد مباراة حرس الحدود وإنبي

تقام مباراة حرس الحدود وإنبي في الرابعة عصر اليوم، الجمعة، على استاد المكس، في مباراة يبحث خلالها فريق الحرس على استغلال عامل الأرض وتحقيق الفوز على الفريق البترولى واقتناص ثلاث نقاط مهمة، بعد الفوز في الجولة الماضية على الجونة بهدف دون رد، فيما يرغب فريق إنبى في تعويض الهزيمة الماضية من البنك الأهلى بهدف دون رد.

يدخل حرس الحدود المباراة محتلاً المركز الثامن برصيد 15 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في 4 وتعادل في 3 وخسر 4، فيما يحتل فريق إنبى المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 4، وخسر 6.

موعد مباراة سموحة وبيراميدز

في الرابعة عصر اليوم، الجمعة، تقام مباراة سموحة وبيراميدز على استاد الإسكندرية، في لقاء سيكون صعب على الفريقان، خاصة وإن سموحة حقق الفوز في المباراة الماضية على سيراميكا بهدف دون رد، فيما حقق بيراميدز الفوز على الزمالك بنتيجة 3 – 0 وهو ما يجعلها مباراة قوية بين الفريقين.

سموحة يدخل المباراة محتلاً المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في 4 وتعادل في 2، وخسر 5، فيما يحتل بيراميدز قمة جدول الدورى برصيد 24 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 3 وخسر 1.

موعد مباراة طلائع الجيش والجونة

وفى السابعة مساءً تقام مباراة طلائع الجيش ضد الجونة، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، وكان الطلائع حقق الفوز على الإسماعيلى في الجولة الماضية برصيد 2 – 1، فيما خسر الجونة من الحرس بهدف دون رد في الجولة الماضية.

طلائع الجيش يحتل المركز العاشر برصيد 15 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز في 4 وتعادل في 3 وخسر 4، فيما يحتل الجونة المركز الثامن عشر والأخير برصيد 6 نقاط، من 11 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 3 وخسر 7.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى

يلتقى الزمالك مع الاسماعيلى في السابعة من مساء اليوم في استاد السلام ، ضمن مباريات الأسبوع الثانى عشر من بطولة الدورى، حيث تنقل قناة أون تايم سبورتس مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 11مباراة، حقق الفوز في 6 وتعادل في اثنان وخسر في 3 مباريات، بينما يقع الاسماعيلى في المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة ، بعد أن فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وخسر في 5 مواجهات.