شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الأهلي في مرحلة حسم دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس قرعة المرحلة الثانية مرحلة الحسم والهبوط للدوري الممتاز للكرة النسائية داخل مقر اتحاد الكرة، بمشاركة 17 فريقًا وأسفرت عن مواجهة الأهلي لنظيره زد في الجولة الأولى.

بينما يواجه نادي الأهلي نظيره المعادي واليخت في الجولة الثانية، على أن يلتقى بفريق وادي دجلة بالجولة الثالثة، ومواجهة نادي الزمالك بالجولة الرابعة من عمر البطولة.

فيما يلاقي النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب بالجولة الخامسة، ويصطدم بنادي البنك الأهلي في الجولة السادسة، ويلاقي بيراميدز في الجولة الـ 7 ومودرن بالجولة الثامنة، ويختتم البطولة بملاقاة مسار.

ويتصدر مسار قمة جدول دوري الكرة النسائية بـ46 نقطة متفوقًا على الأهلي الذي يحتل الوصافة بـ45 نقطة بينما يحتل وادي دجلة المركز الثالث بـ41 نقطة.