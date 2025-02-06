شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت في دوري نايل (2-1)..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق غزل المحلة على نظيره مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأحرز الأهداف كل من عمرو الجزار لفريق غزل المحلة في الدقيقة 11 وإدرك محمد هلال لفريق مودرن سبورت في الدقيقة 40 من علامة الجزاء، وخطف الفوز محمد على بن حمود بهدف ثاني لغزل المحلة في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

وكانت هذه المباراة هي الأولى للمدرب الجديد القبرصي بابا فاسيليو، والذى تولى المهمة بعد قرار الإدارة بتوجيه الشكر للجهاز السابق بقيادة شوقي غريب.

وشهدت المباراة أشهار الحكم محمد معروف الطرد لمدافع مودرن سبورت محمود رزق في الدقيقة 26 عقب عرقلة التونسى محمد على بن حمودة ومنع فرصة محققه للتهديف.

بهذه النتيجة يحتل غزل المحلة المباراة المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، حصدهم من 12 مباراة، حقق الفوز في 3 وتعادل في2 وخسر 7، فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، حصدهم من 12 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 4 وخسر 7 مباريات.



