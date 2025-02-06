شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يضم محمود جهاد لقائمة الزمالك أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

ضم السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك محمود جهاد لاعب الفريق المُنضم حديثاً للقلعة البيضاء قادماً من فاركو لقائمة مباراة الإسماعيلى المقرر لها غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلم ”الخليج 365” أن جهاد ضمن اختيارات جروس للقاء الإسماعيلى حتى يمنح اللاعب فرصة الدخول فى أجواء المباريات سريعاً.

واختتم الزمالك تدريباته اليوم الخميس استعداداً لمواجهة الإسماعيلى حيث يناقش كريستيان جروس مع جهازه المعاون فى الزمالك خطة مواجهة الدراويش والتشكيل الذى يخوض به اللقاء الليلة.

حذر المدرب اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات، مطالبا إياهم باستغلال الفرص وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الإسماعيلى لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.