شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة فاركو وسيراميكا في دوري نايل (2-1).. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مباراة مثيرة شهدت 5 أهداف، نجح فريق فاركو في الفوز علي نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ستاد الجبل الأخضر، في افتتاحية الجولة الثانية عشر بمسابقة الدوري المصري.

تقدم فريق فاركو عن طريق لاعبه عمرو ناصر في الدقيقة 23، وسريعا يعود فريق سيراميكا ليتعادل في الدقيقة 28 عن طريق إسلام عيسي ومع الشوط الثاني نجح محمد فخري في الدقيقة 52 فى إحراز هدف الفوز للفريق السكندرى .

بهذه النتيجة يصعد فاركو للمركز السادس برصيد 18 نقطة، فيما استمر سيراميكا في المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 19 نقطة.



