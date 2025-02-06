شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج وهانيا الحمامي أفضل لاعبان في يناير بعد حصد جي بي مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، عن اختيار الثنائي المصري، علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً للسيدات، كأفضل لاعبان في شهر يناير الماضي بعد تتويجهما ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، والتي استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31 يناير، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثاني أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

وفازت هانيا الحمامي في مباراة الدور النهائي على المصنفة الأولى عالمياً نوران جوهر، بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-8, 3-11, 11-6, 11-8.

وفاز على فرج فى مباراة الدور النهائى على البيروفى دييجو إلياس، بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 12-10, 14-12, 11-1.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة، بوجود 22 لاعباً ولاعبة بواقع، 11 لاعباً في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف سليمان، محمد الشربيني، كريم عبد الجواد، محمد زكريا، محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، علي أبو العنين، مصطفى عسل.

و11 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، هنا رمضان، سنا إبراهيم، هانيا الحمامي، ندى عباس، روان العربي، فريدة محمد، ملك خفاجي، نور الشربيني.