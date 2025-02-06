شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة صديق ايجولا بجزع في أربطة الركبة و3 أسابيع تأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة صديق إيجولا لاعب الوسط النيجيري والتي تعرض لها خلال مباراة المنصورة الأخيرة في بطولة كأس مصر.

أوضح المنيري أن إيجولا أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، أثبتت معاناة اللاعب من إصابة على مستوى الركبة، وجزع في الأربطة، بسبب كدمة قوية في عظام الركبة هي التي تسبب الآلام التي يعاني منها.

المنيري شدد على أن اللاعب تقرر وضع برنامج تأهيلي له مدته ٣ أسابيع من أجل التعافي من الإصابة، والعودة مجددا للمشاركة في المباريات مع الفريق.