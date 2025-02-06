شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك غدا الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري nile.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد حمد عادل، كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر

الوسط: محمد حسن، هشام محمد، محمد عبد السميع، محمد خطاري، عبد الله السعيد، إبراهيم عبد العال، عمر القط، عبد الرحمن كتكوت، عبد الرحمن الدح، مروان حمدي، إيريك تراورى

الهجوم: خالد النبريصي، حسن صابر، نادر فرج