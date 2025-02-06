شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور _ لبنى عبد اللهالخميس، 06 فبراير 2025 06:30 م
أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك غدا الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري nile.
وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد حمد عادل، كمال السيد، عبد الله جمال
الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر
الوسط: محمد حسن، هشام محمد، محمد عبد السميع، محمد خطاري، عبد الله السعيد، إبراهيم عبد العال، عمر القط، عبد الرحمن كتكوت، عبد الرحمن الدح، مروان حمدي، إيريك تراورى
الهجوم: خالد النبريصي، حسن صابر، نادر فرج
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