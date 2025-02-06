محمد فخري يحصد جائزة رجل مباراة فاركو وسيراميكا بدوري نايل

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد فخري لاعب وسط نادي فاركو على جائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا بالجولة 12 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد المقاولون العرب.

نجح فريق فاركو في الفوز علي نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ،الخميس، على ستاد الجبل الأخضر، في افتتاحية الجولة الثانية عشر بمسابقة الدوري المصري.

تقدم فريق فاركو عن طريق لاعبه عمرو ناصر في الدقيقة 23، وسريعا يعود فريق سيراميكا ليتعادل في الدقيقة 28 عن طريق إسلام عيسي ومع الشوط الثاني نجح محمد فخري في الدقيقة 52 فى إحراز هدف الفوز للفريق السكندرى .

بهذه النتيجة يصعد فاركو للمركز السادس برصيد 18 نقطة، فيما استمر سيراميكا في المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 19 نقطة.