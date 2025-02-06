شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهزم مودرن سبورت 2-1 في أول ظهور للقبرصي بابا فاسيليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة فوزا مثيرا على نظيره مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأحرز الأهداف كل من عمرو الجزار لفريق غزل المحلة في الدقيقة 11 وإدرك محمد هلال لفريق مودرن سبورت في الدقيقة 40 من علامة الجزاء، وخطف الفوز محمد على بن حمود بهدف ثاني لغزل المحلة في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

وكانت هذه المباراة هي الأولى للمدرب الجديد القبرصي بابا فاسيليو، والذى تولى المهمة بعد قرار الإدارة بتوجيه الشكر للجهاز السابق بقيادة شوقي غريب.

وشهدت المباراة أشهار الحكم محمد معروف الطرد لمدافع مودرن سبورت محمود رزق في الدقيقة 26 عقب عرقلة التونسى محمد على بن حمودة ومنع فرصة محققه للتهديف.

بهذه النتيجة يحتل غزل المحلة المباراة المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، حصدهم من 12 مباراة، حقق الفوز في 3 وتعادل في2 وخسر 7، فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، حصدهم من 12 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 4 وخسر 7 مباريات.

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة القبرصى بابا فاسيليو المباراة بتشكيل كالتالي: "حراسة المرمى: عامر عامر، والدفاع: محمد جابر - أحمد كاستيلو - عمرو الجزار - يحيى زكريا، والوسط: محمد بن شرقي - خالد الإخميمي - أحمد فوزي، والهجوم: عماد ميهوب - عبده يحيى - بن حموده".

بينما جاء تشكيل مودرن سبورت بقيادة الفرنسي فرانك دوما على النحو التالي: "حراسة المرمى: محمود جنش، وخط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، طارق سيد، علي فوزي، وخط الوسط: أحمد يوسف، معتز زدام، محمد هلال، وليد علي، والهجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا".



