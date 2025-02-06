وزارة الرياضة تعلن فوز مصرف الإنماء بعقد استثمار حقوق تسمية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الرياضة اليوم الخميس 6 فبراير 2025م، فوز مصرف الإنماء بعقد استثمار حقوق تسمية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة حتى عام 2029م، ليكون بذلك المسمى الجديد للملعب الرئيس في مدينة الملك عبدالله الرياضية "ملعب الإنماء"، حيث جرت مراسم التوقيع الرسمي في مقر وزارة الرياضة بمدينة الرياض.

مثّـل الوزارة خلال مراسم التوقيع معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، فيما مثّـل المصرف الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء الأستاذ عبدالله بن علي الخليفة، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين في الجهتين.

وجاء فوز مصرف الإنماء بحقوق التسمية، بعد أن مرَّ المشروع بعددٍ من الخطوات الرئيسية للمنافسة من قبل الجهات في القطاع الخاص، بإشراف كامل من قبل وزارة الرياضة، بدايةً من تقديم الطلبات وإبداء الرغبة ثم تأهيل الجهات المتقدمة، وبعد ذلك تقديم العرض الفني/المالي، ثم مرحلة توقيع العقد، واعتماد الشراكة بتسمية الملعب.

وتعد تسمية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، خطوةً أولى من المشروع الذي يمرّ بعددٍ من الملاعب في المدن الرياضية في المملكة، حيث تهدف وزارة الرياضة من خلال المشروع الاستثماري النوعي إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في تنمية القطاع الرياضي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي.

يأتي ذلك امتدادًا لحرص وزارة الرياضة على تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030، من خلال السعي المستمر لتهيئة الاستثمار الأمثل في القطاع الرياضي، وإشراك القطاع الخاص في رحلة التطوير للمرافق الرياضية، من خلال تعزيز الشراكات المثمرة، الأمر الذي يتسق مع المساعي المستمرة للوزارة لدعم ركائز التنمية الشاملة في المملكة، التي تعزز من النشاط الاقتصادي.